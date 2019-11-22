В Симферополе обсудили «индустрию гостеприимства»

В столице Крыма прошло заседание ОСИГ (Общенационального Союза Индустрии Гостеприимства) «Диалоговая площадка. Все грани гостеприимства», организованной Крымским государственным Фондом поддержки предпринимательства при поддержке Министерства курортов и туризма РК. На «диалоговой площадке» встретились различные представители туристической и предпринимательских отраслей.

Министр курортов и туризма РК Вадим Волченко рассказал, что он на этом мероприятии скорее слушатель.

– Данная инициатива, — отметил он, — очень хороша и не может быть аргументов против, и ее руководителя я знаю много лет, он профессионал во всех смыслах. Поэтому с нашей стороны будет только всяческое содействие, и наще министерство работает с фондами Дмитрия Зеленского.

— Главная животрепещущая тема сейчас, — отметил министр – это функционирование малых отелей на землях индивидуальной застройки. И мы хотим добиться революционных результатов в использовании земли. Поэтому нужны компании, которые бы оказывали консультации по этому вопросу. По нашим данным, у нас сейчас 4500 «серых» отелей , но мы полагаем, что их больше и когда они станут «белыми» это будет колоссальная точка роста для Крыма.

— Министерство курортов и туризма ведет большую работу по развитию этого направления, — подчеркнул Дмитрий Зеленский, директор Крымского государственного Фонда поддержки предпринимательства, — а особенно кластеров в сфере туризма. Сегодня многие участвуют в конкурсе ОСИГ – и это важная инициатива, ведь усиливая друг друга, можно повысить уровень клиентского сервиса, ведь наша главная цель — чтобы туристу в Крым хотелось возвращаться…

Дмитрий Зеленский также рассказал, что имеется еще много проектов, много интересных спикеров и планируется отдельный круглый стол по детальному их обсуждению. Все это пройдет 6 декабря и там будет 10 спикеров в день, 7 декабря обсуждения больше будут посвящены популяризации предпринимательства. И за эти два дня можно будет найти разных коллег, а тем более, что в проводимом конкурсе целых 15 номинаций.

По словам Дмитрия Зеленского на сайте frbk.ru можно задавать вопросы, там проводятся бесплатные консультации, здесь можно узнать — как получить микрозаймы до 5 млн, а также и более под поручительство и вопросы по бизнес планам.

— Гостеприимство это и ЖКХ и МВД и т.д. и мы. крымчане – тоже туристы, — отметил Алексей Волков, вице-президент Общенационального Союза Индустрии Гостеприимства, — Мастерство и мастера делают все руками, а гостеприимство люди делают сердцем. Поэтому конкурс должен показать много сфер и направлений в области туризма. При этом работа с органами власти должны быть и идеальными и эффективными, кроме того очень нужна помощь общественных организаций. У нас имеется 36 амбассадоров ОСИГ и их работу трудно переоценить.

В рамках заседание было подписано много соглашений о сотрудничестве между ОСИГ и представителями туристических и предпринимательских отраслей.

фото автора и Елены Батиной

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Олег Широков

Источник: Крымские новости