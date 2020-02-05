В Симферополе осталось питьевой воды на 100 дней

5 февраля 2020     16
В Симферополе осталось питьевой воды на 100 дней

Симферополь обеспечен водой максимум на 100 дней. Об этом 5 февраля на оперативно-хозяйственном совещании в администрации города заявил глава Государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации Крыма Игорь Вайль.

«На сегодняшний день сложилась не чрезвычайная, но очень напряженная ситуация с наполнением водохранилищ. Если сравнивать с прошлым годом, то мы отстаем порядка 25-28 млн кубических метров воды от запасов, которые у нас были в прошлом году для обеспечения Симферополя водными ресурсами.

В общем, на сегодняшний день у нас порядка 28 млн кубометров минус 5 млн – это мертвый остаток в водохранилищах, который взять невозможно. Ежесуточное потребление Симферополя – от 140 до 150 тысяч кубометров.

Если говорить о том, что мы не ожидаем осадков до паводкового периода, который по многолетним наблюдениям у нас ожидается в мае-июне, а прошлом году только июль, то у нас запасов где-то 90-100 дней при таком расходе», — сказал Вайль.

Он уточнил, что Аянское водохранилище сейчас наполнено примерно на 700 тыс кубометров при полной наполняемости в 3 млн кубометров, Симферопольское водохранилище – на 11,7 млн кубометров при наполняемости 35 млн, Партизанское водохранилище – на 11,4 млн.

«Поэтому, я думаю, что городской администрации нужно разработать мероприятия для того, чтобы сократить потребление воды в тех учреждениях, где возможно это сделать», – подчеркнул Вайль.

Глава администрации Симферополя Елена Проценко отметила, что такая работа уже проводится.

«Сейчас мы, конечно, должны максимально рационально использовать имеющиеся водные ресурсы. Вся информация будет доработана и размещена на сайте администрации города», – сказала Проценко.



Среда, 5 февраля 2020 г. 182

Источник: Портал Информер

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