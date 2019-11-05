В Симферополе осудили недобросовестного подрядчика

Киевский районный суд признал виновным подрядчика – бывшего директора ООО «Бизнес-групп» – в похищении 400 тыс рублей, направленных на ремонт объектов культурного наследия – памятников воинам Великой Отечественной войны. Об этом 5 ноября сообщила пресс-служба прокуратуры Республики Крым.

«Установлено, что осужденный в 2015 году мошенническим путем похитил бюджетные денежные средства двух сельских поселений Кировского района на сумму более 400 тыс руб., выделенные на ремонт объектов культурного наследия – памятников воинам Великой Отечественной войны», – сообщили в прокуратуре.

Осужденный признан виновным по части 3 статьи 159 (мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения, в крупном размере), части 4 статьи 327 (подделка документов, совершенная с целью облегчить совершение преступления) УК РФ.

Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года условно с испытательным сроком на 4 года.

В ходе рассмотрения уголовного дела удовлетворил гражданские иски прокурора о взыскании в пользу двух муниципальных образований ущерба, причиненного преступлением.







Вторник, 5 ноября 2019 г. 105

Источник: Портал Информер