В Симферополе открыли памятник цапле

30 декабря в Симферополе, на набережной Салгира, торжественно открыли скульптурную композицию, на которой изображены цапля Сима и ковш экскаватора.

«Практически завершена реконструкция. Работа еще продолжается, но по мелочи. Сегодня набережная уже востребована, первый этап закончен. На втором этапе будут скамейки, видеонаблюдение – это уже следующий год. А в этом году к Новому году успели закончить все работы», – сказал председатель горсовета Симферополя Виктор Агеев.

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Скульптурную композицию выполнили симферопольские кузнецы. Цапля Сима – реальный персонаж. Она долгое время жила в русле реки Салгир и не улетела даже когда началась реконструкция. Цапля внимательно следила за всеми работами, не боясь тяжелой техники. После окончания ремонта цапля Сима пропала. Горожане считают, что она просто нашла для себя более удобное место.

Справка:

Первый этап реконструкции набережной Салгира обошелся в 600 млн рублей. Из них около 100 млн было потрачено на очистку русла. Рабочие также установили новые металлические ограждения, уложили плитку, обустроили газоны и оборудовали новое уличное освещение.







Понедельник, 30 декабря 2019 г. 1418

Источник: Портал Информер