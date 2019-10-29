В Симферополе открылся уже IX Туристский форум «Открытый Крым»

29 октября 2019     15
В Симферополе открылся уже IX Туристский форум «Открытый Крым»

В Симферополе, в «Коннект-центре» открылся IX Туристский форум «Открытый Крым» под эгидой Министерства РК по курортам и туризму.


Выступает министр Волченко

На нем ожидается около 5 тысяч посетителей и он является одним из важнейших туристических мероприятий в Крыму.

На форуме впервые в Крыму состоялся финал ярмарки «Russian Open Event Expo», связанную с событийным туризмом. Около 60 специалистов в туристической области из нескольких регионов России стали ее участниками.


На открытии Форума

Одними из главных тем обсуждения на форуме — стратегия развития туризма в РФ до 2035 года, а также необходимость легализации небольших гостиниц и контроля их функционирования.


На Форуме

Собравшимся зачитали приветствие главы Крыма Сергея Аксёнова.

— Это важное и знаковое мероприятие не только для туристической отрасли, но и для всего нашего полуострова, — отметил глава Крыма, — Каждый год форум собирает представителей федеральной и региональной власти, туристического бизнеса, экспертного сообщества, общественных организаций и профессиональных объединений из разных регионов нашей страны. Это одна из крупнейших деловых площадок для обмена опытом, обсуждения вопросов реализации государственной политики в курортной сфере, а также взаимодействия власти и туристического бизнеса.


Министры на выставке

Министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко рассказал, что форум сможет стать межрегиональной площадкой для создания и рассмотрения плана по развитию туристической отрасли.

— IX туристский форум «Открытый Крым» собрал участников из разных регионов России и не только России. Спасибо им за внимание к нашему мероприятию, — подчеркнул министр.


Дегустация вин

На форуме представители разных компаний и гостиниц, отелей представили свои туристические продукты и предложения по размещению туристов, они рассказали о возможностях и особенностях объектов, которые они представляют.


На выставке

Форум будет длиться два дня – 29 и 30 октября на базе международного выставочного объекта «Коннект центр». Здесь проходят не только деловые встречи, но и выставка организаций туристической индустрии.


Министр туризма Чеченской республики Муслим Байтазиев

Среди гостей и участников форума проводятся розыгрыши подарков и дегустации «винные дороги Боспорского царства».


На выставке

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Олег Широков
Источник: Крымские новости

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