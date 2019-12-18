В Симферополе отреагировали на передачу Севастополя в административное подчинение Крыма

18 декабря 2019     13
В Симферополе отреагировали на передачу Севастополя в административное подчинение Крыма

Глава комитета по вопросам народной дипломатии и межнациональным отношениям Госсовета Крыма  Юрий Гемпель назвал ошибкой предложение президента Украины Владимира Зеленского убрать из конституции страны упоминание о специальном статусе Севастополя. Более правильным решением было бы вообще исключить Крым и Севастополь из конституции Украины, поскольку они являются частью России. Об этом он сказал в интервью РИА Новости.

Гемпель отметил, что только тогда конституция Украины будет отвечать современным международным реалиям. В нынешнем виде этот документ «устарел почти на шесть лет».

По словам главы государственного комитета Крыма по делам межнациональных отношений Альберта Кангиева, украинские власти могут выдвигать любые инициативы, однако для Крыма и его жителей они не будут имеют никакого значения.

Напомним, что ранее Зеленский предложил лишить Севастополь специального статуса, убрав упоминание об этом из конституции страны. Кроме того, согласно предложенному законопроекту, Севастополь будет относиться к административно-территориальной единице Автономная Республика Крым.



Среда, 18 декабря 2019 г. 604

Источник: Портал Информер

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