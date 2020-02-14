В Симферополе пенсионеры проводят рейды по аптекам, завышающим цены на маски

Симферопольские пенсионерки организовали необычное движение. Они крепят на аптеках бумажные наклейки с надписями «здесь наживаются на пенсионерах во время коронавируса». Об этом сообщает «КП-Крым».

«Недавно заходили в аптеку на улице Залесская. Заходили три пенсионерки, спросили, какие цены у нас на маски. В руках держали круглые красные бумажки с надписями», — рассказали изданию в одной из аптек.

Информацию о том, в каких аптеках города продают самые дорогие медицинские маски, пенсионерки распространяют по «сарафанному радио». А потом собираются группой и приходят в аптеку, где средства защиты стоят больше 10 рублей.







Пятница, 14 февраля 2020 г. 214

Источник: Портал Информер