В Симферополе представили книгу «Французы в Крыму»

12 марта 2020 г. на историческом факультете Крымского федерального университета представили второе издание книги «Французы в Крыму», посвященное 20-летию Крымского французского общества.

15 лет прошло со времени публикации первого издания (в 2004 г.), появились новые материалы, были выявлены новые имена тех французов, кто жил и созидал вдали от родины, тех, кто бывал в Крыму и сохранил для потомков свои впечатления о нем, а также авторов, пожелавших принять участие в подготовке нового, более полного издания этой книги. Кроме того, первое издание типографски было выполнено скромно. А такого рода книга должна быть привлекательной для широкой читательской публики – и не только в Крыму, но и в других регионах Российской Федерации, а также во Франции, где интерес к Крыму всегда был велик.

На презентации книги

Давними и многообразными были связи России с Францией. Крым после его вхождения в состав Российского государства оказался весьма привлекательным для французов, по разным причинам оказывавшимся на нашем полуострове – кто временно, а кто и навсегда. Они внесли значительный вклад в историю и культуру Крыма, а значит, и России в целом. Французы принесли на полуостров тот багаж знаний и умений, который был создан им предками и современниками на родине, приобщили к нему своих детей и внуков и щедро поделились им с жителями многонационального Крыма. Особенно примечательна деятельность тех, кто выступал в роли пионеров, зачинателей очень важных для полуострова дел. Инженеры и врачи, ботаники и садоводы, исследователи природы, историки, археологи и этнографы, дипломаты, писатели, архитекторы и художники – их деловая и умственная активность охватывает буквально все стороны жизни нашего края.

Профессора КФУ, доктора наук, историки Элеонора Петрова и Андрей Непомнящий

В новом издании представлены как опубликованные в 2004 году статьи, но расширенные и заново отредактированные, так и совершенно новые материалы, добытые исследователями в ходе работы с архивными, научными и литературными текстами. Всё это важно в научном отношении и интересно для тех, кто любит Крым и желает узнать о нём как можно больше.

Вручение книг. В центре — председатель французского общества Жанна Амфитеатрова

Книга состоит из нескольких частей, каждая часть предполагает тематическое единство. Здесь жизнь и деятельность тех французов, которые жили в Крыму и внесли заметный вклад в его экономику, политику, культуру в конце XVIII – начале XXI столетия, и тех, кто посещал наш полуостров в роли путешественников, а затем описал и опубликовал свои впечатления в путевых записках. Здесь рассказы французов, ныне живущих в Крыму. Интересны приложения с сочинениями французов, посвящёнными Крыму и впервые переведёнными с французского языка на русский. Представленные авторами статьи содержательны, написаны хорошим языком. Они непременно вызовут интерес читателей. Книга снабжена иллюстрациями, в основном нигде ранее не публиковавшимися.

Элеонора Петрова

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Олег Широков

Источник: Крымские новости