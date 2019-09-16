В Симферополе представили нового главу милиции Крыма

16 сентября 2019     18
В Симферополе представили нового главу милиции Крыма

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев потребовал от полиции в Крыму усилить обеспечение экономической безопасности и нарастить усилия по раскрытию преступлений.

Об этом он сказал, представляя нового главу ГУ МВД России в Республике Крым Павла Каранду.

«Необходимы дополнительные меры по профилактике правонарушений на улицах и в иных общественных местах. На полуостров ежегодно приезжают миллионы гостей, которые должны чувствовать себя защищенными», – сказал Владимир Колокольцев.

Он также потребовал усилить контроль за качеством предварительного расследования и противодействию незаконному обороту наркотиков.

Напомним, что ранее Владимир Путин назначил нового главу российского МВД в Крыму Павла Каранду. В 2005 году он возглавил Управление уголовного розыска УВД Мурманской области (Россия), в 2011 занял должность заместителя начальника полиции (по оперативной работе) УМВД России по Вологодской области, с 2013 года – заместитель начальника УМВД России по Вологодской области.


Понедельник, 16 сентября 2019 г. 98

Источник: Портал Информер

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

Большинство россиян признали нищими
Большинство россиян признали нищими

Больше половины россиян (59%) не имеют сбережений, показал опрос научно-технологического центра «Перспектива». Чтобы начать комфортно для себя откладывать деньги, таким …


Forbes назвал самые крупные компании России
Forbes назвал самые крупные компании России

Forbes опубликовал список самых крупных частных компаний России, в который вошли 200 предприятий. На первом месте расположилась нефтяная компания «Лукойл», …


Вынесен приговор виновным в гибели членов экипажа плавкрана
Вынесен приговор виновным в гибели членов экипажа плавкрана

Обвинительный приговор выслушали бывший директор филиала Азово-Черноморского филиала «Морспасслужба Росморречфлота», капитан плавкрана «АСПТР-1» и капитан буксира «Меркурий». Из-за того, что …


На балу хризантем в Крыму будет представлено 37 тысяч цветов
На балу хризантем в Крыму будет представлено 37 тысяч цветов

В середине октября в Никитском Ботаническом саду по традиции откроется Бал хризантем. В этом году он пройдет в 66-ой раз, …


В Симферополе представили нового главу милиции Крыма
В Симферополе представили нового главу милиции Крыма

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев потребовал от полиции в Крыму усилить обеспечение экономической безопасности и нарастить усилия по раскрытию преступлений. Об …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты