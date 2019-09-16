В Симферополе представили нового главу милиции Крыма

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев потребовал от полиции в Крыму усилить обеспечение экономической безопасности и нарастить усилия по раскрытию преступлений.

Об этом он сказал, представляя нового главу ГУ МВД России в Республике Крым Павла Каранду.

«Необходимы дополнительные меры по профилактике правонарушений на улицах и в иных общественных местах. На полуостров ежегодно приезжают миллионы гостей, которые должны чувствовать себя защищенными», – сказал Владимир Колокольцев.

Он также потребовал усилить контроль за качеством предварительного расследования и противодействию незаконному обороту наркотиков.

Напомним, что ранее Владимир Путин назначил нового главу российского МВД в Крыму Павла Каранду. В 2005 году он возглавил Управление уголовного розыска УВД Мурманской области (Россия), в 2011 занял должность заместителя начальника полиции (по оперативной работе) УМВД России по Вологодской области, с 2013 года – заместитель начальника УМВД России по Вологодской области.





Понедельник, 16 сентября 2019 г. 98

Источник: Портал Информер