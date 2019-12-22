В Симферополе представили фотоальбом знаменитых деятелей культуры, посещавших Крым

22 декабря 2019     6
В Симферополе представили фотоальбом знаменитых деятелей культуры, посещавших Крым 20 декабря в «Книжной лавке писателей» компания «Монолит» представила уже четвертый фотоальбом проекта «Любим Крым!».

Новое издание называется «Крым вдохновляет» и посвящено известным деятелям культуры и искусства, которые жили, творили и созидали на полуострове.

Среди крымчан подобрали 12 людей, сильно похожих на исторических персонажей., Айвазовский, Ахматова, Волошин, Куинджи, Латри, Маяковский, Пушкин, Спендиаров, Толстой, Цветаева, Чехов и Чобан-Заде жили и творили в Крыму, их вдохновляли его красоты, они создавали на полуострове свои произведения искусства, ставшие шедеврами мировой классики и прославившие их самих.

Интересно, что фотомоделями выступили разные жители Крыма – это и актеры крымских театров, такие как Андрей Фомин, Дмитрий Кундрюцкий, так и спортсмены (Артур Зиятдинов), депутаты (Анна Рубель), художники (Виктория Северина), и просто предприниматели (Антон Костриченко, Владимир Рогов, Давид Унанян).

Уже четвертый год компания создает корпоративные фотокниги (проект «Любим Крым»). Ее организаторы сообщили что, вероятно, это будет последнее бумажное издание, но стоит отметить, что еще много знаменитых личностей было на полуострове, и еще стоило бы отобразить пребывание здесь Пирогова, Менделеева, Леси Украинки, Гаспринского и других знаменитых личностей.

Фото Анфисы Третьяковой

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Олег Широков
Источник: Крымские новости

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