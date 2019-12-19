В Симферополе пройдет спектакль «Гамлет XX века

19 декабря 2019     19
В Симферополе пройдет спектакль «Гамлет XX века

В Симферополе пройдет спектакль «Гамлет XX века» с участием лауреатов международных фестивалей

28 января 2020 г. в Музыкальном театре Республики Крым пройдет концерт-спектакль с участием артистов из Москвы и Санкт-Петербурга, Новгорода и Суздаля. В роли Гамлета – заслуженный артист АР Крым Дмитрий Сильченко, а в роли Владимира Высоцкого – актер Анатолий Тавровский из Феодосии.

Новый проект — музыкально-поэтический. Он объединяет на сцене, в едином культурном пространстве старинную, классическую и рок-музыку, поэзию, авторскую песню и танцевальные композиции.

Суть задуманного творческой группой – увидеть мир глазами Гамлета-Высоцкого, согреть «заблудшие души» неукротимым в поисках добра сердцем и показать путь к свету.

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Олег Широков
Источник: Крымские новости

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