В Симферополе пройдет IX Туристский форум «Открытый Крым»
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Олег Широков
Источник: Крымские новости
В Симферополе пройдет IX Туристский форум «Открытый Крым»
Олег Широков
Источник: Крымские новости
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Севастопольская команда едет в Москву на финал фестиваля по дворовому футбола
Торжественные проводы севастопольской команды «Победа» состоятся в 15:00 28 октября на территории Мемориала героическим защитникам Севастополя 1941-1942 годов, у Вечного …
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Организаторы перенесли Чемпионат по скоростному ползанию
Чемпионат по скоростному ползанию, ходьбе и бегу запланированный на сегодня, 27 октября, перенесли на 16 ноября. Об этом сообщили организаторы. …
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Туристы раскрыли секреты путешествий на самолете без багажа
Путешественники рассказали, как они провозят в ручной клади много вещей, соблюдая правила авиакомпаний и не тратя деньги на оплату багажа. …
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Херсонес спекуляций
Так называемая севастопольская «активная» общественность, которая живёт в глубочайшем расстройстве нервов и чувств по причине возвращения Севастополя в Родную гавань, …
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Некоронованные «КОРОЛИ» Севастополя…
Некоронованный король – это, фактически, властелин улицы, города, республики, области и … Некоронованный – который, не будучи облечён властью официальной, …