В Симферополе проходит первое заседание новой сессии Госсовета Крыма

17 сентября депутаты Государственного совета Республики Крым соберутся на первое после выборов заседание. О начале работы новой сессии парламента крымским СМИ рассказал Ефим Фикс – самый старший по возрасту из избранных депутатов. Именно он будет вести заседание до момента избрания спикера парламента второго созыва.
«Сегодня будет открытие сессии, объявление избирательной комиссией результатов выборов», – сказал Фикс.
Традиционно на открытии сессии прозвучат гимны Российской Федерации и Республики Крым.
Избранные члены парламента получат удостоверения и депутатские значки.
Планируется также, что с приветственными словами выступят почетные гости. Затем в заседании будет объявлен перерыв до пятницы.
«Есть несколько организационных вопросов, нужно сформировать фракции, потому что выдвижение кандидатуры на должность председателя Государственного совета осуществляется фракцией», – отметил Фикс.
Он уточнил, что 20 сентября будет рассмотрен вопрос о формировании рабочих органов сессии – секретариата, комиссии по контролю за электронной системой голосования и счетной комиссии.
Также депутатам предстоит избрать председателя Государственного совета Крыма и проголосовать за одну из предложенных президентом кандидатур на должность главы республики.
Вторник, 17 сентября 2019 г. 95
Источник: Портал Информер