В Симферополе прошла конференция по психиатрии

Главврач Сойко: «Люди должны знать, что психиатрические болезни излечимы»

В Симферополе в гостинице «Москва» при поддержке Министерства здравоохранения Республики Крым и Медакадемии имени С.И.Георгиевского 20 сентября прошла межрегиональная научно-практическая конференция «Новые подходы к диагностике, терапии и реабилитации психических и поведенческих расстройств».

Выступление В. Сойко

В ходе конференции специалисты обсудили инновационные технологии в области психиатрии, новые подходы к диагностике и терапии тревожных и аффективных расстройств, особенности когнитивных нарушений при психических и поведенческих расстройствах и возможности их коррекции и другие вопросы.

В рамках мероприятия с несколькими докладами выступил главный внештатный специалист психиатр Министерства здравоохранения Республики Крым, главный врач ГБУЗ РК «Крымская республиканская психиатрическая больница №1 имени Н.И. Балабана Вячеслав Сойко о длительной терапии шизофрении.

Виктория Вербенко

— Наша конференция ежегодная, она не только региональная, у нас есть гости и из других регионов, — рассказал Вячеслав Сойко, — в первую очередь главный врач больницы им. Кащенко из Санкт-Петербурга — Олег Лиманкин – один из наших докладчиков. Приятно, что с каждым годом растет число молодых спикеров – сейчас это наши аспиранты первого и второго годов обучения, которые всерьез занимаются наукой. Те, которые не только занимаются наукой, но и работают в отделениях, собирают клинический материал, выходят на защиты диссертаций. Основная цель этой конференции – популяризация новых методов лечения, но этого мало, надо в первую очередь заинтересовать молодых врачей, ординаторов, аспирантов новыми методами в психиатрии, которые каждый год появляются. Чтобы объяснить широкому кругу населения, что психиатрические заболевания успешно лечатся, и этот диагноз – не приговор, с ним можно жить и качественно.

На конференции

Заведующая кафедрой психиатрии, наркологии, психотерапии с курсом общей и медицинской психологии Медицинской академии имени С.И.Георгиевского Виктория Вербенко выступила с докладом о новых возможностях действия антидепрессантов при лечении тревожно-депрессивных расстройств.

На конференции также обсудили: реабилитацию от опыта земских врачей до современных технологий, современные направления диагностики психических расстройств, а также терапию поведенческих расстройств в детском и подростковом возрасте.

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Олег Широков

Источник: Крымские новости