В Симферополе прошли «XXIV Крымские искусствоведческие чтения»

10-11 октября 2019 г. в Художественном музее открылась Республиканская научно-практическая конференция «XXIV Крымские искусствоведческие чтения».

Пленарное заседание открыла Ольга Бурова — директор ГБУРК «Симферопольский художественный музей». Он рассказала о вопросах теории и истории искусств в практике музеев РФ.

На конференции с докладами выступили: директор Музея Симферополя Ирина Вдовиченко, замдиректора Худмузея Светлана Глазунова, специалисты музеев-заповедников из Москвы и Санкт-Петербурга, Севастополя, Коломенского и Царицыно.

В рамках конференции прошло открытие выставки крымского художника Федора Захарова к 100-летию автора, презентация графической панорамы «Карадаг» Евгения и Жанны Владимировых и был представлен альбом работ Николая Бортникова.

В этот же день прошла скайп-конференция с Санкт-Петербургом, где Русский музей представила Марина Красовитова, заведующая отделом музея.

Во второй день прошел Круглый стол «Образовательные и просветительские проекты в музейной деятельности», на котором обсудили современные тенденции в этой области, а также совместную деятельность музеев и учреждений высшего образования.

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Олег Широков

Источник: Крымские новости