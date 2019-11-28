В Симферополе состоялся X Международный Арт-Фестиваль-Конкурс хореографических коллективов

23 и 24 ноября в Симферополе состоялся X Международный Арт-Фестиваль-Конкурс хореографических коллективов «Кубок ассоциации» «Турнир трех Гран-при». Более 350 номеров было представлено в конкурсе на оценку компетентному жюри.

С гордостью скажем, что образцовый хореографический ансамбль «Атлантика» под руководством заслуженных деятелей искусств Севастополя Сергея и Галины Кравченко был отмечен наградой Гран-при в категории «Народно-стилизованная хореография».

Также коллектив занял призовые места в других различных категориях. Руководители ансамбля были отмечены дипломом «Лучший руководитель коллектива» и благодарственными письмами за высокий уровень исполнительского мастерства и профессионализм.

Коллектив Дворца культуры рыбаков поздравляет победителей и желает коллективу дальнейшего покорения творческих вершин!

Отдел информации ДКР







Четверг, 28 ноября 2019 г. 515

Источник: Портал Информер