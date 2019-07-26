В Симферополе умер замруководителя Госкомитета культурного наследия Крыма

Прощание с умершим крымским историком, заместителем руководителя Государственного комитета культурного наследия Крыма Вячеславом Зарубиным пройдет 29 июля. Об этом сообщила пресс-служба госкомитета.

«Ушёл из жизни наш добрый коллега, талантливый исследователь, верный сын крымской земли! Скорбим! Прощание состоится в понедельник 29 июля 2019 года с 11.00 часов до 13.00 часов в холле Центрального музея Тавриды», – говорится в сообщении.

О жизни и деятельности Зарубина рассказали его друзья и коллеги.

«Мы в одно время учились в университете, приятельствовали на протяжении достаточно долгого времени. Считаю, что это один из тех людей, которые делали все, что могли для Крыма. Для того, чтобы мы лучше его знали, понимали, ценили, а без этого невозможно заниматься в Крыму никакими преобразованиями, позитивной деятельностью. Это большая утрата, очень трудно восполнимая», – сказал крымский политолог Андрей Никифоров.

«Невыносимо осознать, что Слава Зарубин ушел от нас. Видеть, как угасает друг, безумно тяжело. Все время казалось: он сдюжит, он боец – не сломался в застенках по ложному обвинению, стойко стоял в борьбе за правду в крымской истории, сумел остаться очень человечным чиновником, если можно так сказать.

Останутся его книги, память, крымский календарь, им составленный. Но теперь не позвонишь по известному номеру в любое время дня и суток и не получишь ответ о любом уголке Крыма по всей его временной шкале. Болезнь оказалась сильнее, медицина не всесильна…», – рассказала крымский журналист, главный редактор интернет-газеты «Крымское эхо» Наталья Гаврилева.

«Я восхищалась тем, как он встряхивал избитые и заезженные «то, что все знают» – особенно по своей теме, Гражданской войне. Одним-единственным вопросом вдруг рушил стереотип, перечислял факты – и событие представало в ином свете», – написала на своей странице в Facebook журналист Наталья Дремова.

Справка:

Вячеслав Георгиевич Зарубин родился 24 мая 1963 года в Бахчисарае в семье военнослужащего. По образованию историк, был депутатом Крымского областного совета, а впоследствии Верховного совета Крыма с 1990 по 1994 годы, принимал активное участие в подготовке процесса воссоздания крымской автономии в 1991 году.

Один из инициаторов создания Государственного комитета по охране и использованию памятников истории и культуры – после 2014 года это ведомство называется Государственный комитет по охране культурного наследия.

Автор многочисленных научных публикаций и монографий по истории Крыма, в основном о периоде Гражданской войны.

Источник: Портал Информер