В Симферополе школьники отравились жевательным табаком

Пятеро симферопольских школьников в возрасте 11-12 лет отравились жевательным табаком. Об этом сообщила пресс-служба Главного следственного управления СК России по Крыму и Севастополю.

«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю проводится проверка по факту поступления в одну из больниц Симферополя пятерых школьников в возрасте 11-12 лет.

Установлено, что одному из мальчиков стало плохо после того, как вместе с компанией друзей они употребили жевательный табак. Он почувствовал слабость и головокружение. Остальных школьников доставили в больницу в целях профилактического осмотра», – говорится в сообщении.

Отмечается, что дети были отпущены домой в тот же день.

СК проводит проверку, устанавливаются обстоятельства приобретения детьми табака.







Среда, 11 декабря 2019 г. 529

Источник: Портал Информер