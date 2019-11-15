В Симферопольском районе Крыма объявлен режим ЧС

15 ноября 2019     14
В Симферопольском районе Крыма объявлен режим ЧС

Режим чрезвычайной ситуации введен в Симферопольском районе Крыма из-за пожара на территории Симферопольского лесоохотничьего хозяйства. Об этом 15 ноября сообщила пресс-служба главного управления МЧС России по Крыму.

«В связи со сложившимися обстоятельствами состоялось заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (КЧС), где принято решение о введении режима чрезвычайной ситуации на территории Симферопольского района», – говорится в сообщении.

Сигнал о пожаре поступил накануне в 13.30. Во время поступления сигнала лесная подстилка горела на площади 3 гектаров. Оперативно справиться с возгоранием не удалось.

Тушение пожара осложняется порывами ветра до 17 метров в секунду и необходимостью работать на сложных участках. В ликвидации пожара накануне было задействовано 112 человек и 25 единиц спецтехники, в том числе вертолет МИ-8.

К ликвидации пожара будут подключены сотрудники Росгвардии и второй вертолет. На месте уже находятся 335 человек. Точную площадь пожара установить не удается из-за сильного задымления.



Пятница, 15 ноября 2019 г. 110

Источник: Портал Информер

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