В симферопольском СИЗО скончался заключенный

Заключенный скончался в следственном изоляторе в Симферополе, начата проверка. Об этом сообщает пресс-служба крымского управления Федеральной службы исполнения наказаний.

“В одной из камер СИЗО-1 обвиняемому Ш. 1968 года рождения стало плохо. Во время прибытия сотрудников медицинской части, обвиняемый Ш. находился в бессознательном состоянии, ему была оказана необходимая медицинская помощь, вызвана бригада скорой медицинской помощи, проведены реанимационные мероприятия”, — говорится в сообщении.

Спасти обвиняемого не удалось. В пресс-службе отметили, что обвиняемый в марте обращался с жалобами на состояние здоровья, наблюдался амбулаторно в медицинской части СИЗО и получал необходимое лечение.

“Жалоб на медицинское обслуживание от него не поступало”, — заявили во ФСИН.

По факту смерти проводится проверка, материалы которой будут направлены в следственные органы.







Среда, 16 октября 2019 г. 93

Источник: Портал Информер