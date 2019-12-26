В Симферополь прибыл первый поезд из Москвы

26 декабря на симферопольский вокзал из Москвы прибыл первый пассажирский поезд, который прошёл по Крымскому мосту через Керченский пролив. На перроне его встречали многочисленные местные жители и представители властей.

«К курортному сезону география (поездок) увеличится. У нас на сегодняшний день только две пары поездов, а к курортному сезону до восьми пар поездов увеличится. География расширится с точки зрения других субъектов Российской Федерации, (поезда будут ходить) не только в Москву и Санкт-Петербург, но и в другие субъекты», – сообщил председателя Совета министров Республики Крым Юрия Гоцанюка.

Поезд Москва – Симферополь отправился с Казанского вокзала 24 декабря в 23.45. Состав преодолел более двух тысяч километров, общее время в пути – около 33 часов. Он прибыл в крымскую столицу в 8.50.







Четверг, 26 декабря 2019 г. 154

Источник: Портал Информер