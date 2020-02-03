В Сирии погибли четыре офицера спецназа ФСБ

1 февраля в Сирии героически погибла группа спецназа ФСБ. В ряде российских Telegram-каналов начали писать о гибели в Сирии группы спецназа ФСБ в ходе масштабного наступления боевиков в Алеппо 1 февраля. В Сети появились и фотографии погибших бойцов с лежащими рядом цветами.

Описывая обстоятельства гибели, интернет-активисты писали множество трагических деталей, то обвиняя в предательстве сирийцев, то рассказывая о том, что тела погибших бойцов достались террористам.

Эту информацию опровергли авторы Telegram-канала «Контора пишет», связанного с Федеральной службой безопасности. Они рассказали о реальных обстоятельствах гибели спецназовцев.

«1 февраля в САР, на окраине Алеппо, погибли четверо сотрудников ФСБ России, находившиеся в служебно-боевой командировке. Две снайперские пары.

Одна из управления «К», вторая из управления «С» ЦСН ФСБ России.

— сотрудник управления «К» капитан Дмитрий М., родился в 1985 году. В органах безопасности с 2015 года. Женат, осталось двое детей;

— сотрудник управления «К» майор Руслан Г., 1978 года рождения. В органах безопасности с 2001 года. Женат, остались двое детей;

— сотрудник управления «С» лейтенант Всеволод Т., родился в 1984 году. В органах безопасности с 2009 года. Женат, остались двое детей;

— сотрудник управления «С» майор Булат А., родился в 1987 году. В органах безопасности с 2010 года. Женат, на момент гибели воспитывал двоих детей.

Боевики направили в город четыре автомобиля с террористами-смертниками. После подрыва предполагалось наступление и прорыв в районе постов, обороняемых сирийскими ополченцами.

Задачей снайперских пар было качественное усиление сирийской армии на постах.

В результате сорокаминутного шквального минно-артиллерийского налета был ранен сотрудник управления «С», майор Булат А. Его вытащили из-под огня, сообщили в штаб и рванули в госпиталь.

Через пару километров, перегрузив товарища в скорую и отправив на базу в госпиталь, вернулись на позиции, где попали под перекрестный огонь. Сирийские войска отступили, и боевики уже практически заняли этот квартал города и продолжали наступление.

Вытащить тела спецназовцев с позиции смогли только спустя пять часов, после наступления темноты.

Ребят не «добивали в голову террористы», и оружие у них так и осталось нетронутым. Они погибли как воины, с оружием в руках.

Борт самолета с телами погибших еще второго февраля готов был вылететь из Сирии, Москва не принимала по погоде», — сообщают авторы Telegram-канала «Контора пишет».

Источник: Портал Информер