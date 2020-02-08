В Следкоме назвали основные версии аварии вертолёта, в котором погиб депутат Госдумы Айрат Хайруллин (ВИДЕО)

8 февраля 2020     20
В Следкоме назвали основные версии аварии вертолёта, в котором погиб депутат Госдумы Айрат Хайруллин (ВИДЕО)

Следственный комитет РФ назвал основные версии крушения в Татарстане частного вертолёта Bell, в котором погиб депутат Госдумы от «Единой России» Айрат Хайруллин.


В ведомстве сообщили, что по факту жёсткой посадки вертолёта Приволжским следственным управлением на транспорте СК России возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть человека»).


«Вертолёт был обнаружен 7 февраля 2020 года вблизи населённого пункта Лаишево республики Татарстан. В результате удара о землю воздушное транспортное средство получило значительные повреждения корпуса.
Двое человек, находившихся на его борту, с серьёзными травмами направлены в больницу, один погиб.На месте происшествия работают опытные следователи и криминалисты Приволжского следственного управления на транспорте СК России, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершения преступления. Основными версиями причин авиационного инцидента с вертолетом являются ошибка пилотирования, техническая неисправность, а также неблагоприятные метеоусловия», — говорится в сообщении пресс-службы Следкома.



Суббота, 8 февраля 2020 г. 89

Источник: Портал Информер

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

Восемь человек погибли в результате межнационального конфликта в Казахстане (ВИДЕО)
Восемь человек погибли в результате межнационального конфликта в Казахстане (ВИДЕО)

8 февраля стали известны подробности о массовом побоище, произошедшем вечером 7 февраля в с. Масанчи Кордайского района (Жамбылская область, Казахстан).Конфликт …


Кулагину надо начинать работать! Или хотя бы сделать вид
Кулагину надо начинать работать! Или хотя бы сделать вид

Недавно мы задали себе вопрос «Кто подставляет Развожаева?». Причиной для публикации послужила информация на официальном сайте правительства Севастополя. В материале …


Севастопольцы в соцсетях поздравляют друг друга с первым снегом
Севастопольцы в соцсетях поздравляют друг друга с первым снегом

Несмотря на похолодание и усилившийся ветер, большинство севастопольцев воспринимают снег не как стихийное бедствие, а как подарок зимы. Сегодня в …


На Ангарском перевале и Ай-Петри в выходные дежурят отряды «КРЫМ-СПАС»
На Ангарском перевале и Ай-Петри в выходные дежурят отряды «КРЫМ-СПАС»

Выпал снег, и любители зимних видов отдыха потянулись в горы. Безопасность отдыхающих на плато Ай-Петри в выходные обеспечивают сотрудники Ялтинского аварийно-спасательного …


Житель Чувашии перечислил мошенникам более трех млн рублей
Житель Чувашии перечислил мошенникам более трех млн рублей

Житель города Канаш передал мошенникам более 3 млн рублей, которые взял в кредит, пытаясь заработать на изменении курса валют. Об …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты