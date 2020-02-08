В Следкоме назвали основные версии аварии вертолёта, в котором погиб депутат Госдумы Айрат Хайруллин (ВИДЕО)

Следственный комитет РФ назвал основные версии крушения в Татарстане частного вертолёта Bell, в котором погиб депутат Госдумы от «Единой России» Айрат Хайруллин.



В ведомстве сообщили, что по факту жёсткой посадки вертолёта Приволжским следственным управлением на транспорте СК России возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть человека»).

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«Вертолёт был обнаружен 7 февраля 2020 года вблизи населённого пункта Лаишево республики Татарстан. В результате удара о землю воздушное транспортное средство получило значительные повреждения корпуса.

Двое человек, находившихся на его борту, с серьёзными травмами направлены в больницу, один погиб.На месте происшествия работают опытные следователи и криминалисты Приволжского следственного управления на транспорте СК России, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершения преступления. Основными версиями причин авиационного инцидента с вертолетом являются ошибка пилотирования, техническая неисправность, а также неблагоприятные метеоусловия», — говорится в сообщении пресс-службы Следкома.







Суббота, 8 февраля 2020 г. 89

Источник: Портал Информер