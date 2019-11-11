В следующем году начнется строительство гражданского аэропорта в Севастополе

Строительство инфраструктуры для гражданского сектора аэродрома Бельбек в Севастополе планируется начать в 2020 году. Об этом сообщил ТАСС гендиректор ООО «Международный аэропорт Симферополь» Евгений Плаксин.

Аэродром Бельбек является аэродромом двойного назначения: после строительства необходимой инфраструктуры он будет принимать гражданские самолеты.

Планируется, что сюда будут прибывать малые борта деловой авиации. Аэропорт является структурой АО «Международный аэропорт «Симферополь»», доля в уставном капитале принадлежит правительству Севастополя. Гражданскую инфраструктуру аэропорта будут строить подразделения Минобороны.

«Сейчас ведется проектирование терминального комплекса, плоскостных сооружений возле него. Проекты в активной фазе. В аэропорту Бельбек будет сектор деловой авиации и сектор, который будет работать со специальными рейсами. Проектирование должно завершиться в этом году. Старт строительно-монтажных работ запланирован на 2020 год», – сказал Плаксин.

В марте заместитель министра экономического развития РФ Сергей Назаров сообщал, что начать работы планируется в 2019 году. Плаксин не уточнил, с чем связано изменение сроков.

Он добавил, что Бельбек, предположительно, примет первые гражданские рейсы в 2021 году.

Справка:

Бельбек – военный аэродром Воздушно-космических сил РФ. В конце 2018 года на аэродроме завершилось строительство новой взлетно-посадочной полосы. В случае необходимости там смогут базироваться стратегические ракетоносцы и дальние бомбардировщики, при этом Бельбек сможет принимать и гражданские самолеты.







Понедельник, 11 ноября 2019 г. 1327

Источник: Портал Информер