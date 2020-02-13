В Совете Федерации хотят ужесточить режим тишины в жилых домах

13 февраля 2020     13
В Совете Федерации хотят ужесточить режим тишины в жилых домах

Совет Федерации РФ предложил ввести наказание за шум в жилых домах с 13 до 15 часов и с 19 до 9 часов, а также в воскресенье и нерабочие праздничные дни. Авторы инициативы объяснили это заботой о детях.
«Как известно, резкие звуки опасны для психики детей. Если некоторые люди этого не понимают и неуважительно относятся к окружающим, государство должно вмешаться, в том числе используя механизмы административного кодекса», — пояснила сенатор Елена Афанасьева.

Штрафы составят от 500 до 3 тыс. рублей для физических лиц, для должностных — от 10 до 20 тыс., для предпринимателей — от 10 до 25 тыс. и от 20 до 40 тыс. для юридических лиц.

Новые правила будут распространяться на жилые объекты, введенные в эксплуатацию более полутора лет назад. Поправку в КоАП сенаторы направят в Минюст в ближайшее время.



Четверг, 13 февраля 2020 г. 57

Источник: Портал Информер

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