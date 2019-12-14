В Сочи отгремел турнир 2019 года по самбо (ФОТО, ВИДЕО)

7 декабря в Сочи на арене «Ледяной куб» отшумел самый долгожданный турнир 2019 года — «Кубок союзного государства по самбо».

В турнире приняли участие 16 сильнейших самбистов мира в абсолютной весовой категории по правилам олимпийской системы.

В борьбе за Кубок на татами вышли чемпионы Мира, Европы и Азии из Франции, Беларуси, Грузии, России, Казахстана, Латвии, Молдовы, Монголии, Румынии, Сербии и других стран.

Организатором соревнований уже второй год подряд выступила спортивная ассоциация «Мы родом из самбо» во главе с Владимиром Япринцевым, Заслуженным мастером спорта по самбо, Заслуженным тренером Беларуси, многократным чемпионом СССР, Европы и Мира, обладателем Кубка мира, действующим чемпионом мира по самбо среди ветеранов.

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Руководитель севастопольского РСБИ Сергей Кот

поздравил организатора соревнований,

президента ассоциации «Мы родом из самбо» Владимира Япринцева

с успешным проведением турнира

Почетными гостями соревнований были: министр спорта РФ Павел Колобков, министр спорта Республики Беларусь Сергей Ковальчук, президент всероссийской федерации самбо Сергей Елисеев, руководитель севастопольского Российского Союза Боевых Искусств(РСБИ) Сергей Кот, заместитель министра спорта РФ Игорь Сидоркевич, генерал МВД Асламбек Аслаханов, заслуженный мастер спорта по самбо Александр Пушница, заслуженный мастер спорта по самбо Александр Аксенов.

Помимо действующих спортсменов в мероприятии участвовали и легендарные самбисты прошлых лет.

Они провели мастер-классы, встретились с юными спортсменами, которые, в свою очередь, получили автографы и фото известных в мире самбо личностей.

Кубок Союзного государства по самбо посвящен 20-летию подписания договора о создании Союзного государства Беларуси и России. Это уже второй турнир, организованный Ассоциацией спортсменов «Мы родом из самбо». Соревнования прошли при поддержке ФИАС и Всероссийской федерации самбо.

Бронзовыми призерами стали чемпион абсолютного Кубка мира по самбо «Сочи-2018», белорус Андрей Казусенок и победитель Чемпионата мира по самбо в 2013 и 2016 годах, Чемпионата Европы по самбо в 2011,2012, 2017 г., Кубка мира по самбо 2019 года Вячеслав Михайлин из России.

Серебро завоевал победитель Кубка России 2018 года и МТ ка. «А», Кубка Президента РТ 2018 года Артур Хапцев. Победителем «Кубка союзного государства по самбо» единогласным решением стал многократный чемпион Европы и мира по спортивному самбо, победитель многих турниров республиканского и международного значения белорус Юрий Рыбак.

Источник: Портал Информер