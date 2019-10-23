В Сочи подписан важный и судьбоносный меморандум по Сирии

23 октября 2019     10
В Сочи подписан важный и судьбоносный меморандум по Сирии

Вечером 23 октября по итогу шестичасовых переговоров между президентами России и Турции был подписан документ, который положил конец операции турецких военных против курдов на сирийской территории. Владимир Путин уже назвал эти решения «важными и судьбоносными».

Речь идет о меморандуме о взаимопонимании из 10 пунктов. В документе говорится, что с 12:00 23 октября 2019 года на сирийскую сторону сирийско-турецкой границы вводятся подразделения российской военной полиции и сирийских силовиков.

Дамаск получает контроль над территориями, к которым не имел доступа уже много лет. Сначала часть этих земель была захвачена боевиками ИГИЛ, а затем – курдскими формированиями при поддержке США. Поддержка Вашингтоном курдов вызвала обострение отношений с союзником США по НАТО Турцией, где курдские вооруженные формирования считаются террористами.

В итоге после решения президента Дональда Трампа вывести американский контингент из Северной Сирии Турция начала военную операцию, объявив о планах создать 30-киломметровую зону безопасности, из которой планировалось вытеснить оставшиеся без американской поддержки курдские отряды.

Им пришлось обратиться за защитой к Москве и Дамаску, причем согласиться на куда менее благоприятные для курдов условия возвращения под контроль сирийской власти.

Отвод курдских подразделений, о котором говорится в российско-турецком меморандуме, планируется завершить в течение 150 часов.

Отметим, что глава МИД РФ Сергей Лавров, отвечая на вопрос, как отнесутся к российско-турецким договоренностям в Вашингтоне, заявил: «Мы не озираемся на США».

В свою очередь министр обороны РФ Сергей Шойгу рассказал, что следует сделать американцам.

«Чтобы выполнить то, что США взяли на себя, у них есть 1 час 31 минута… Пусть отведут всю тяжелую технику, выведут все курдские подразделения…», – заявил на итоговой пресс-конференции Шойгу.



Среда, 23 октября 2019 г. 3

Источник: Портал Информер

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