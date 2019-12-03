В Сочи пройдёт «Кубок союзного государства по самбо»

7 декабря в Сочи на арене «Ледяной куб» пройдет грандиознейшее и самое знаковое спортивное событие 2019 года — «Кубок Союзного государства по самбо».

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В турнире примут участие 16 сильнейших самбистов мира в абсолютной весовой категории по правилам олимпийской системы. В борьбе за Кубок на татами выйдут чемпионы Мира, Европы и Азии из Франции, Беларуси, Грузии, России, Казахстана, Латвии, Молдовы, Монголии, Румынии, Сербии и других стран.Организовывает эти соревнования уже второй год подряд спортивная ассоциация «Мы родом из самбо» во главе с Владимиром Япринцевым, Заслуженным мастером спорта по самбо, Заслуженным тренером Беларуси, многократным чемпионом СССР, Европы и мира, обладателем Кубка мира, действующим чемпионом мира по самбо среди ветеранов.

Он отметил, что воспитанники советской школы самбо — Федор Емельяненко, Хабиб Нурмагомедов, Сергей Харитонов, Алексей Олейник, Виталий Минаков и многие другие — сегодня по праву занимают лидирующие позиции в мире по различным единоборствам, прославляя наше Отечество во всех уголках света.

Помимо действующих спортсменов, участие в мероприятии примут и легендарные самбисты прошлых лет. Они проведут мастер-классы, встретятся с юными спортсменами, которые смогут получить автограф и фото известных в мире самбо личностей.

Кубок Союзного государства по самбо посвящен 20-летию подписания договора о создании Союзного государства Беларуси и России. Это уже второй турнир, организованный Ассоциацией спортсменов «Мы родом из самбо». Соревнования пройдут при поддержке ФИАС и Всероссийской федерации самбо.







Вторник, 3 декабря 2019 г. 776

Источник: Портал Информер