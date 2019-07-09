В списках значится: история о любви к Родине, севастопольском новобранце и вечно занятой маме

Предвыборная кампания в Законодательное собрание Севастополя, по календарю намеченная на сентябрь сего года, заявила о себе за три месяца до старта публичным гражданским провалом действующего депутата и очередного кандидата Татьяны Щербаковой. Бессменная прима блока господина Чалого оказалась в эпицентре скандала.

И плоть, и кровь

Уверенная в себе и своем будущем Татьяна Михайловна имеет двоих сыновей. Прекрасный материнский задел, не так ли? Всё верно, если в преддверии выборов попытаться очередной раз «замылить» глаза севастопольцам.

Теперь подробнее. Последнюю неделю ряд авторитетных крымских СМИ распространил информацию о предполагаемом младшем сыне народной избранницы Глебе Щербакове. В чем, собственно, дело? Дело, как раз, самое обычное практически для любого севастопольского парня — пришло время отдать долг Родине.

Итак, оказавшись в списках призывников, Глеб Щербаков, 1999 года рождения, написал заявление, в котором «не считает себя пригодным для прохождения срочной воинской службы, не смотря на заключение медицинской комиссии». На этом Щербаков-младший не ограничивается и указывает чёрным по белому, от руки, что (!) «отказывается нести воинскую службу по политическим соображениям».–>

К чему именно сводятся политические соображения сына попыталась узнать наша съёмочная группа у Татьяны Михайловны?В ответ наш корреспондент услышала слова о помойке и том, что народный избранник не считает нужным объяснять своим избирателям «избранную» позицию сына: «Это вас не касается! Это моё личное дело! То есть вас не касаются сведения о моей семье».

Право каждого, нет вопросов. Но остаются вопросы в преддверии выборной повестки: как человек с высшим образованием по специальности «История и право» мог воспитать сына, записавшего себя в касту «избранных»?

миллионами в год без ссылок на сам источник дохода? Как это возможно — стоять каждый праздник спиной к Вечному огню и лицом к севастопольцам, «толкать» и «манипулировать» на обострённом чувстве патриотизма избравших тебя? И как можно после трагедии в Баренцевом море, где служил и погиб сын командира воинской части в Петергофе Денис Опарин, потомственный моряк-подводник, который не подвел ни отца, ни Родину, ни своих боевых товарищей… говорить, что «нас это не касается»? Нас бы это не касалось, уважаемая Татьяна Михайловна, если бы Вы не заклеивали город агитками в вашу пользу и не призывали проследовать за вами, как кандидатом в депутаты Заксобрания. Как людям доверять человеку, доход которого исчисляетсябез ссылок на сам источник дохода? Как это возможно — стоять каждый праздник спиной к Вечному огню и лицом к севастопольцам, «толкать» и «манипулировать» на обострённом чувстве патриотизма избравших тебя? И как можно после трагедии в Баренцевом море, где служил и погиб сын командира воинской части в Петергофепотомственный моряк-подводник, который не подвел ни отца, ни Родину, ни своих боевых товарищей… говорить, что «нас это не касается»? Нас бы это не касалось, уважаемая Татьяна Михайловна, если бы Вы не заклеивали город агитками в вашу пользу и не призывали проследовать за вами, как кандидатом в депутаты Заксобрания. Детали и только Не хотелось бы, но все же. По данным наших источников стало известно, что в уголовном деле отсутствует состав преступления. И это при том, что есть и признание парня, и подробно составленный акт засвидетельствования отказа от прохождения службы. И это при том, что только в этом году следственный комитет Нахимовского района уже по всей строгости Уголовного кодекса наказал шесть таких же уклонистов. Возникает вопрос: по какому принципу и, возможно, степени родства севастопольстких «уклонистов» призывают к ответственности? Цифры С прошлого года зарплата Татьяны Михайловны выросла. Всего лишь год назад, в 2017-м, она декларировала 1 млн 901 тысячу рублей. Инициатор создания галереи портретов известных своими достижениями севастопольцев-лауреатов форума «Общественное признание» с патриотичным названием «Честь имею жить в Севастополе» задекларировала в прошлом году уже 2262879,02 рублей. Что называется, почувствуйте разницу.

И если сведения о доходах занесены в официальную декларацию Щербаковой остались нетронутыми, то «кровный» сын был стёрт из социальных сетей, как предмет чего, Татьяна Михайловна? Стыда, неудобства, помехи в карьере?Так может быть, пора наверстать упущенное время, которое было в запале потрачено на завоевание политических очков и потеряно безвозвратно на воспитание своего кровного, до сих пор не сумевшего определиться, где же его Родина и разве ей нужно отдать долг?

Источник: Портал Информер