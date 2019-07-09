В списках значится: история о любви к Родине, севастопольском новобранце и вечно занятой маме

Предвыборная кампания в Законодательное собрание Севастополя, по календарю намеченная на сентябрь сего года, заявила о себе за три месяца до старта публичным гражданским провалом действующего депутата и очередного кандидата Татьяны Щербаковой. Бессменная прима блока господина Чалого оказалась в эпицентре скандала.
И плоть, и кровь
Уверенная в себе и своем будущем Татьяна Михайловна имеет двоих сыновей. Прекрасный материнский задел, не так ли? Всё верно, если в преддверии выборов попытаться очередной раз «замылить» глаза севастопольцам.
Теперь подробнее. Последнюю неделю ряд авторитетных крымских СМИ распространил информацию о предполагаемом младшем сыне народной избранницы Глебе Щербакове. В чем, собственно, дело? Дело, как раз, самое обычное практически для любого севастопольского парня — пришло время отдать долг Родине.
Итак, оказавшись в списках призывников, Глеб Щербаков, 1999 года рождения, написал заявление, в котором «не считает себя пригодным для прохождения срочной воинской службы, не смотря на заключение медицинской комиссии». На этом Щербаков-младший не ограничивается и указывает чёрным по белому, от руки, что (!) «отказывается нести воинскую службу по политическим соображениям».–>
К чему именно сводятся политические соображения сына попыталась узнать наша съёмочная группа у Татьяны Михайловны?В ответ наш корреспондент услышала слова о помойке и том, что народный избранник не считает нужным объяснять своим избирателям «избранную» позицию сына: «Это вас не касается! Это моё личное дело! То есть вас не касаются сведения о моей семье».
Право каждого, нет вопросов. Но остаются вопросы в преддверии выборной повестки: как человек с высшим образованием по специальности «История и право» мог воспитать сына, записавшего себя в касту «избранных»?
Детали и только
Не хотелось бы, но все же. По данным наших источников стало известно, что в уголовном деле отсутствует состав преступления. И это при том, что есть и признание парня, и подробно составленный акт засвидетельствования отказа от прохождения службы. И это при том, что только в этом году следственный комитет Нахимовского района уже по всей строгости Уголовного кодекса наказал шесть таких же уклонистов. Возникает вопрос: по какому принципу и, возможно, степени родства севастопольстких «уклонистов» призывают к ответственности?
Цифры
С прошлого года зарплата Татьяны Михайловны выросла. Всего лишь год назад, в 2017-м, она декларировала 1 млн 901 тысячу рублей. Инициатор создания галереи портретов известных своими достижениями севастопольцев-лауреатов форума «Общественное признание» с патриотичным названием «Честь имею жить в Севастополе» задекларировала в прошлом году уже 2262879,02 рублей. Что называется, почувствуйте разницу.
И если сведения о доходах занесены в официальную декларацию Щербаковой остались нетронутыми, то «кровный» сын был стёрт из социальных сетей, как предмет чего, Татьяна Михайловна? Стыда, неудобства, помехи в карьере?Так может быть, пора наверстать упущенное время, которое было в запале потрачено на завоевание политических очков и потеряно безвозвратно на воспитание своего кровного, до сих пор не сумевшего определиться, где же его Родина и разве ей нужно отдать долг?
Источник: Портал Информер