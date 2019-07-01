В стенах школы учительница снимала порно (ФОТО 18+)

1 июля 2019     21
В стенах школы учительница снимала порно (ФОТО 18+)

В одной из средних школ штата Техас разразился настоящий скандал. Оказалось, что учительница снимала в классной аудитории порно. Похотливый педагог раздевалась, использовала секс-игрушки и удовлетворяла себя прямо на столе. Об этом узнали после того, когда она опубликовала ролик в интернете. 

Женщину выгнали из учебного заведения. Ей будут предъявлены обвинения, когда завершится расследование.

Источник: Портал Информер

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