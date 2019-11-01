В столице Крыма установят солнечные часы в виде карты России (ФОТО)

Солнечные часы, представляющие собой карту-пазл России, устанавливают в центре Симферополя.

Инициатором создания арт-объекта под названием «Время Крыма» стали кузнецы из разных регионов.

Они выковали карту каждого субъекта с изображением достопримечательностей. Из этих частей и собирают большую кованую карту страны.

«Сегодня мы рассчитываем закончить собирать карту по областям. Еще дополнительно будем делать барельефы на регионы, работа будет продолжаться 2 и 3 ноября– Открываться карта будет в День народного единства, 4 ноября», – рассказал Крыминформу кузнец из Вологды, отвечающий за создание карты, Сергей Веркеенко.

Собирать большой арт-объект в центре Симферополя начали еще 15 октября. Сейчас на карте можно увидеть мамонта из Магаданской области.

Кузнецы из Санкт-Петербурга привезли фрагмент с кораблем и разводными мостами. Мастера из Иркутской области выковали герб своего региона – тигра с бобровым хвостом и перепончатыми лапами. Символом Калининградской области выбрана ее архитектура, однако кованые копии известных зданий будут «висеть в воздухе».

Томские кузнецы решили выковать медведя на велосипеде, лес и огромную сосновую шишку.

Кроме этого, на их части карты еще есть университет и нефтяная труба. Краснодар показан как южная житница со снопом пшеницы и виноградной гроздью.

Крымский кусочек кованого пазла будет присоединен к карте России мостом. На контуре полуострова также будет представлено Ласточкино гнездо, Судакская крепость, Памятник затопленным кораблям.

«Каждый кузнец привносит свои мысли, техническое исполнение. Мы все разные люди, по-разному видим материал, этим карта и будет интересна. Можно прийти с ребенком и зависнуть на целый день. Каждый раз можно увидеть что-то новое, потому что очень много интересных мелочей», – отмечает Веркеенко.

Размер установленного арт-объекта – 10 на 4 метра. Солнечные часы будут показывать астрономическое время.

Инициаторами создания карты выступили межрегиональная общественная организация развития художественного творчества «Творческий Союз кузнецов» и Гильдия кузнецов и художников по металлу Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона при поддержке правительства Республики Крым и правительства Санкт-Петербурга.

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Пятница, 1 ноября 2019 г. 1909

Источник: Портал Информер