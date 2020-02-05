В столовой севастопольского Дворца пионеров подают блюда с тараканами

5 февраля 2020     9
В столовой севастопольского Дворца пионеров подают блюда с тараканами

В столовой севастопольского Дворца пионеров подают блюда с тараканами. Фотодоказательства в социальных сетях опубликовала председатель общественной организации «Севастопольские мамы» Елена Голубева.

«Столовая дворца пионеров. Кушайте тараканов, деточки, и не обляпайтесь», — написала Голубева.

Общественники Севастополя намерены подать жалобу в Роспотребнадзор. По словам севастопольцев, в городе наблюдается нашествие тараканов.

«Мы живем в десяти этажном доме, когда в каждую квартиру поползли тараканы (чего никогда не было), мы вызвали за деньги службу, и они рассказали, что это происходит везде, так как ничего не обрабатывают, кроме больниц. Но я и с этим не согласна: видела, как в детском отделении ползают по стенам», — отмечают местные жители.

Дворец детского и юношеского творчества является старейшим учреждением дополнительного образования. Он был основан в качестве Первого севастопольского Пионерского штаба в 1925 году по адресу: ул. Пушкина 20. С 2005 – Дворец детского и юношеского творчества. Здесь занимаются около 3,5 тысяч детей. Столовая обслуживает педагогов и родителей.



Среда, 5 февраля 2020 г. 195

Источник: Портал Информер

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