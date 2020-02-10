В строительной отрасли Севастополя грядут большие перемены

10 февраля 2020     20
В строительной отрасли Севастополя грядут большие перемены

На аппаратном совещании в правительстве Севастополя врио губернатора Севастополя сообщил о том, что встречался на прошлой неделе с вице-премьером правительства России Маратом Хуснуллиным (курирует реализацию ФЦП на полуострове, — прим. редакции).

По словам главы региона, Хуснуллин должен прибыть в город федерального значения Севастополь на следующей неделе.

«Следует провести инветаризацию по всей объектам, пересчитать всё. Нужно показать, что у нас сейчас в процессе реализации. По спортивным объектам — «Горняк» (проектная документация подготовлена, 1 марта планируется получить положительное заключение), спортивно-оздоровительный комплекс имени 200-летия Севастополя — работы ведутся? На этой неделе их надо посетить», — сказал врио губернатора.
Стоит отметить, что вице-премьер Марат Хуснуллин уверен в том, что именно строительная отрасль станет драйвером российской экономики. Однако из-за отсутствия Генерального плана букусет развитие Севастополя.

«Почему в Москве мы построили парк «Зарядье» мирового уровня, реконструировали «Лужники» на мировом уровне? У нас были компетентные специалисты. Будут они и в Крыму. Вот подправим ценообразование, сделаем по всем правилам конкурсные процедуры. Деньги на это есть.

Моя позиция такова: не надо из федерального центра стремиться управлять регионами во всем. Президент на днях совершенно справедливо сказал, что следует усиливать роль муниципалитетов, которые и выдают разрешения на строительство. А вот чтобы каждый из них не придумывал, как это делать, как должен осуществляться надзор, мы должны дать методологию», — сказал Хуснуллин и добавил, что строительная отрасль станет драйвером российской экономики, в том числе, и региональной.

При этом он отметил, что именно строительная отрасль обеспечивает рабочими местами 5,5 миллиона человек, а каждое рабочее место формирует еще до 5-6 мест в смежных сферах – ЖКХ, торговле и т.д. Так что успешное динамичное развитие строительного комплекса во многом является залогом благополучия страны в целом.

Для справки:

Спортивно-оздоровительный комплекс имени 200-летия Севастополя. Заказчик проекта – ГБУ «Дирекция капитального строительства», исполнитель работ – Крымская компания «Асгард». С подрядчиком правительство Севастополя заключило контракт на 1,6 млрд. рублей. Проектной документацией предусмотрено строительство в два этапа. Первый этап – это возведение универсального стадиона, который будет оборудован теннисными кортами, волейбольными площадками, с трибуной на 2000 мест и парковкой на 400 машин.

На территории также будет произведено озеленение и благоустройство. Вторым этапом – на месте демонтажа старой чаши бассейна предусмотрено строительство здания крытого бассейна длиной 50 метров, с 10-метровой вышкой для прыжков в воду. Здание бассейна также предусматривает высокотехнологичный реабилитационный центр и бытовые помещения для сотрудников и спортсменов – раздевалки, душевые.

Также подана заявка на третий этап реконструкции, который включает в себя строительство крытого бассейна для водного поло.

В новый спортивный кластер войдут еще два объекта: здание крытого катка с искусственным льдом, а также физкультурно-оздоровительный комплекс для проведения учебно-тренировочных занятий, в том числе для маломобильных групп населения, по различным дисциплинам.



Понедельник, 10 февраля 2020 г. 9

Источник: Портал Информер

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