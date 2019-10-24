В Судаке избрали нового главу города

24 октября 2019     14
В Судаке избрали нового главу города

24 октября депутаты горсовета Судака избрали Игоря Степикова главой администрации города. Об этом Крыминформу сообщил глава горсовета Константин Рожко.

«Закончилась сессия, у нас состоялось голосование, единогласно главой избран Степиков Игорь Геннадьевич», – сказал Рожко.

Ранее конкурсной комиссией были определены две кандидатуры на пост главы администрации: депутат Судакского городского совета Игорь Степиков, который набрал 80 баллов по итогам конкурса, а также представитель судакского филиала АО «Крымтелеком» Александр Ткаченко, набравший 64 балла.

До Степикова с августа 2017 года главой администрации Судака был Андрей Некрасов, пришедший на смену Владимиру Серову, который был назначен вице-премьером Крыма.

Напомним, что 18 сентября глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что по его предложению заявления об отставке написали все главы администраций городов и районов Крыма.

Он уточнил, что всем главам администраций муниципалитетов Крыма, написавшим заявления об отставке, придется вновь пройти через конкурсные процедуры.

Конкурсные комиссии, отбирая претендентов на пост главы администрации, впервые учитывают и мнения жителей города, которые могли проголосовать за понравившегося кандидата на сайте официального портала правительства Крыма.



Четверг, 24 октября 2019 г. 590

Источник: Портал Информер

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