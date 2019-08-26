В США вернулся кот, который пропал 11 лет тому назад

Жительница города Нью-Йорк (США) Мэгги Уэлз нашла пропавшего 11 лет назад кота. Об этом сообщил телеканал ABC7.

Мэгги Уэлз вспоминает, как 11 лет назад кто-то открыл входную дверь ее дома, и трехлетний кот по кличке Тигр сбежал.

«Мы все очень переживали. Так вышло, что через год мы переехали. Мы попросили новых хозяев дома связаться с нами, если они заметят во дворе кота. Но он так и не вернулся», – рассказала хозяйка кота.

Она была уверена, что рано или поздно ее питомец найдется.

В итоге кота обнаружила сотрудница местного приюта для животных Кэрол О’Коннелл. Она призналась, что последние три года к ее дому приходил бездомный кот.

«С каждым годом он выглядел все хуже. Я предполагала, что его либо потеряли, либо выбросили на улицу, либо он и вовсе был диким», – сказала Кэрол О’Коннелл.

По ее словам, весной кот стал появляться чаще. Тогда женщина одолжила на работе сканер и обнаружила, что пушистый зверь чипирован. Благодаря информации на чипе, работница приюта связалась с хозяйкой Тигра, и 22 августа вернула его в семью Уэлз.

Руководство приюта отметили, что кот находился в довольно хорошем состоянии, несмотря на годы, проведенные на улице.





Понедельник, 26 августа 2019 г. 2

Источник: Портал Информер