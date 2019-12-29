В США в 2019 году было больше массовых убийств, чем в любом другом году

Первое массовое убийство произошло через 19 дней после начала нового года, когда мужчина использовал топор, чтобы убить четырех членов семьи, включая его малолетнюю дочь.

Пять месяцев спустя 12 человек были убиты в результате стрельбы на рабочем месте в штате Вирджиния.

По данным полиции, стрелявший вошел в здание и начал стрелять, переходя с этажа на этаж. Он был убит в результате перестрелки с полицейскими, которые вскоре прибыли по вызову. Четверо человек были доставлены в больницы с ранениями.

Американские СМИ сообщали, что в совершении преступления подозревается 40-летний Дэуйн Крэддок, который вел стрельбу из пистолета и полуавтоматической винтовки. О мотивах его действий ничего пока не известно.



“Это самый ужасный день в истории Вирджиния-Бич”, – заявлял мэр города Бобби ДайерЕщё двадцать два человека погибли в магазине Walmart в Эль-Пасо в августе.



Всего в 2019 году было совершено 41 массовое убийство, определяемое как убийство четырех или более человек без учета преступника. Из них 33 были массовыми расстрелами. Погибли 211 человекВо многих случаях остается загадкой, что именно спровоцировало преступника. Именно это произошло с самым первым массовым убийством 2019 года, когда 42-летний мужчина взял топор и зарубил свою мать, отчима, подругу и 9-месячную дочь в округе Клакамас, штат Орегон.



Прибыв на место преступления, офицеры полиции увидели, что мужчина пытается убить и 8-летнюю девочку. Спасая ребенка, полицейские открыли огонь на поражение. Благодаря этому девочка осталась в живых. Ранения также получила соседка, ставшая свидетелем жуткой расправы.



В доме убийцы нашли много холодного оружия, в том числе мачете и мечи.





Инцидент в Орегоне был одним из 18 массовых убийств, где были убиты члены семьи, и один из шести, которые не были связаны с огнестрельным оружиемПочти половина американских штатов за год столкнулась как минимум с одним массовым убийством. Семь случаев смертельной стрельбы пришлось на Калифорнию, где законы о владении оружием — одни из самых строгих в США.



По количеству убитых 2019-й всё ещё уступает 2017 году, когда погибли 224 человека и когда в Лас-Вегасе произошла самая смертоносная массовая стрельба в современной истории США.

“Число массовых убийств растёт, в то время как количество обычных убийств снижается”, — отметил Джеймс Денсли, криминолог и профессор университета в МиннесотеДенсли также сказал, что преступность имеет тенденцию идти волнами. 70-е и 80-е отметились появлением большого количества серийных убийц, 1990-е годы отмечены школьной стрельбой и похищениями детей, а в начале 2000-х годов преобладали опасения по поводу терроризма.







Воскресенье, 29 декабря 2019 г. 942

Источник: Портал Информер