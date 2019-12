В США заявили о том, что они обладают технологией телепортации

США располагают технологией, позволяющей транспортировать человека в любую точку Земли менее чем за час. Об этом заявил в ноябре генерал-лейтенант в отставке Стивен Кваст, выступая в вашингтонском кампусе Хиллсдейлского колледжа.

На высказывания бывшего командующего Учебного авиационного командования ВВС США обратило внимание The Drive.

«Эта технология может быть построена сегодня как технология, которая не является развитием уже существующих технологий, чтобы доставить любого человека из любого места на планете Земля в любое другое место менее чем за час», — сказал Кваст.

Издание отмечает, что заявление Кваста, имеющего свыше 3300 часов налета, в том числе 650 часов в боевых операциях, в частности, «Щит пустыни» и «Буря в пустыне», прозвучало на фоне других высказываний американских военных о существовании ряда странных феноменов, природа которых в открытых источниках не раскрывается.

Согласно The Drive, подобные заявления действительно могут описывать реальное положение вещей, а также указывать на заинтересованность Пентагона в значительном увеличении инвестиций в инновации в космической сфере.

В октябре The Drive написало, что армия США подтвердила заключение соглашения с компанией To The Stars Academy of Arts & Science (TTSA) на изучение искусственно созданных физических артефактов инопланетного происхождения.

В сентябре ВМС США подтвердили подлинность трех опубликованных в интернете видео, на которых запечатлены НЛО.







