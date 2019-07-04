В США на параде 4 июля примут участие российские штурмовики Су-24?

По словам автора влиятельного американского журнала The New Yorker Энди Боровица, Дональд Трамп договорился с российским президентом Владимиром Путиным на встрече во время саммита «Большой двадцатки» в Осаке о том, что в вашингтонском параде 4 июля примут участие российские штурмовики Су-24.

Боровиц ссылается на слова Трампа, сказанные им якобы в интервью Fox News:

«Это прекрасные, блестящие русские самолеты. Я первый американский президент, разрешивший российским боевым машинам пролететь над Вашингтоном». Экипажи российских военных самолетов будут счастливы пролететь над американской столицей. «Я уверен, их будут много фотографировать», — цитирует Боровиц Трампа далее. А дочитав до слов: «Путин заявил: «Это минимум, который мы можем сделать в ответ на все, что вы сделали для нас», — сказал Трамп», – американский читатель, наверное, вспоминает, что Энди Боровиц, прежде всего, юморист. Напомним нашим читателям, что Су-24 – это сверхзвуковой фронтовой бомбардировщик. По классификации НАТО Су-24 носит название «Фехтовальщик». Снят с вооружения с 1 сентября 2016 года. На вооружении остается Су-24М, который сейчас в ВВС России постепенно заменяется Су-34.

Источник: Портал Информер