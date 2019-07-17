В США опасаются нашествия крокодилов-мутантов

17 июля 2019     9
В США опасаются нашествия крокодилов-мутантов

Полиция города Лоретто (штат Теннесси, США) призвала местных жителей не смывать наркотики в унитаз, поскольку это может превратить аллигаторов в «метгаторов». Об этом сообщает Associated Press.

В полиции пояснили, что наркотики через канализацию попадают в водоемы, где обитают гуси и утки.

«Мы даже представить боимся, что они (птицы) могут сделать под метом (метамфетамином)», — говорится в заявлении.

Они также выразили опасение, что если течение унесет вещество достаточно далеко, то в реке Теннесси могут завестись «метгаторы».

Соответствующее предупреждение полицейские опубликовали после того, как мужчина при аресте попытался избавиться от наркотиков, смыв их в унитаз. Они отметили, что в последние недели животных под воздействием наркотиков «было достаточно и без нашей помощи».–>

Представители органов здравоохранения добавили, что смытые в унитаз наркотики могут в итоге попасть в питьевую воду.

Источник: Портал Информер

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