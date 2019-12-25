В США преступник ограбил банк и раздал деньги прохожим

25 декабря 2019     19
В США преступник ограбил банк и раздал деньги прохожим

65-летний Дэвид Уэйн Оливер раскидал около 10 тысяч долларов.

При этом он кричал прохожим: «Счастливого Рождества».

 

Это произошло в штате Колорадо (США). Как сообщают очевидцы, войдя в банк, Уэйн заявил, что имеет при себе оружие, после чего получил неустановленную сумму денег и вышел на улицу, где и решил сделать подарки всем прохожим.

Отмечается, что ассоциации с Санта-Клаусом возникли еще и из-за белой бороды Оливера.

Разбросав деньги, злоумышленник сел в соседнее кафе, где и дождался приезда полиции. Отмечается, что банку удалось вернуть лишь часть похищенного.



Среда, 25 декабря 2019 г. 36

Источник: Портал Информер

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