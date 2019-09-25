В ТОП-10 губернаторов-блогеров попал глава Крыма

В медиарейтинге самых цитируемых губернаторов-блогеров за август 2019 года крымский лидер Сергей Аксёнов занял шестое место. Результаты размещены на сайте информационно-аналитической системы «Медиалогия».

Сергей Аксёнов вошёл в десятку самых цитируемых российских губернаторов-блогеров благодаря индексу цитируемости 119,9. На сайте «Медиалогии» говорится, что наиболее цитируемой записью.

Главы Крыма в Facebook прокомментировал заявление украинских чиновников в отношении водной блокады Крыма.

Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев на 14 месте. Индекс — 56,7.

В Facebook он назвал неприемлемым размещение избирательного участка села Широкое в списанном троллейбусе и поручил исправить ситуацию.

В первой тройке: глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров с индексом 692,4; мэр Москвы Сергей Собянин с 384,1; губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов с индексом цитируемости 164,2.

Глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram прокомментировал информацию о рекомендациях гражданам Израиля воздержаться от поездок в Чечню якобы из-за террористических группировок в регионе, пригласив автора сообщения лично посетить республику. Также глава Чеченской республики, почетный президент РФК «Ахмат» Рамзан Кадыров в Twitter прокомментировал игру грозненского клуба против «Зенита».

Мэр Москвы Сергей Собянин в Twitter сообщил, что доплаты к пенсиям получат 1 млн 600 тыс. москвичей, причем 44 тыс. из них — впервые. Также Сергей Собянин в Twitter предупредил жителей столицы о сильном ливне, ветре и грозе, призвав водителей и пешеходов проявлять осторожность.

Врио губернатора Александр Беглов в ВКонтакте опубликовал видео того, как он пообщался с жителями Колпинского района и рассказал им о мероприятиях по улучшению транспортной доступности. Также Александр Беглов в ВКонтакте уже традиционно представил петербуржцам подробный отчет о проделанной работе.





Среда, 25 сентября 2019 г. 4

Источник: Портал Информер