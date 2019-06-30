В торговом центре мужчина застрелил юношу и покончил с собой

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а территории торгового центра «Эдем» в Советском районе Новосибирска произошла стрельба, в результате чего был убит молодой человек.

Молодой человек выстрелил, как минимум пять раз из ружья в сторону другого мужчины. Поводом для убийства стала ревность к одной из сотрудниц кафе в здании развлекательного центра.

Девушки – работницы, которые были в фудкорте и стали свидетельницами убийства, побежали прятаться в туалете. Мужчина с ружьем бросился за ними – стал удерживать на прицеле около уборных. К этому времени по тревожному звонку уже прибыли полицейские. Начался штурм.

«В ходе переговоров полицейские предложили преступнику выдать оружие и сдаться, однако он не выполнил требований и около 23.45 покончил с собой», — отметили в пресс-службе ГУ МВД России по региону

Личности убийцы и его жертвы установлены. Карабин стрелявшего был зарегистрирован на его имя. Убитый же молодой человек состоял в отношениях с одной из сотрудниц кафе, в которую был влюблен и убийца.

Также стало известно, что стрелок недавно вернулся из армии.