В Туле из зооуголка сбежал вещдок «серо-бело-черного цвета»

16 октября 2019     13
В Туле из зооуголка сбежал вещдок «серо-бело-черного цвета»

Следствие по делу о доставке наркотиков в исправительную колонию №6 (ИК-6) (город Тула) лишилось главного вещественного доказательства — кота, при помощи которого доставлялись запрещенные вещества. Об этом 16 октября сообщил «Коммерсантъ».

Следователи поместили животное в зооуголок «на ответственное хранение», однако кот сбежал оттуда.

Защита главного фигуранта дела Эдуарда Долгинцева считает, что утеря кота лишает адвокатов возможности провести следственный эксперимент и проверить, действительно ли животное могло переносить наркотики.

Как заявил адвокат Дмитрий Сотников, ответственных за хранение кота необходимо наказать, а само дело — закрыть из-за потери предполагаемого орудия преступления.

По версии следствия, осужденный ИК-6 Долгинцев решил наладить поставки наркотиков заключенным из-за пределов исправительного учреждения. Для этого обвиняемый решил использовать рожденного в колонии кота, который иногда покидал ее территорию через небольшой лаз.

Как считает обвинение, в июле 2018 года знакомый Долгинцева надел на кота ошейник с тайным кармашком и положил туда сверток с наркотиками. Однако план не сработал — мужчину задержали, кот, признанный вещдоком «серо-бело-черного цвета», был отправлен на передержку в местный зооуголок, а осужденный Долгинцев пошел под суд.

Позиция обвинения строится на показании трех секретных свидетелей, которые заявили, что заказывали у обвиняемого наркотики и могут опознать кота-наркокурьера.

 



Среда, 16 октября 2019 г. 279

Источник: Портал Информер

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