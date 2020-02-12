В Тюмени сотрудник СК РФ отметил день рождение под крики «Жизнь вора» и «АУЕ» (ВИДЕО)

12 февраля 2020     6
В Тюмени сотрудник СК РФ отметил день рождение под крики «Жизнь вора» и «АУЕ» (ВИДЕО)

Сотрудник Следственного комитета в компании представителей других правоохранительных органов отметил получение звания майора в одном из тюменских ресторанов под лозунги «Жизнь ворам» и «АУЕ». Во время празднования компанию силовикам составил ранее судимый гражданин, при этом правоохранители позировали на камеру мобильного телефона.

Видеозапись прислал в редакцию «Нового Дня» читатель. Запись сделана 7 февраля. Каким образом видеозапись оказалась у отправителя, редакции неизвестно. На видео запечатлены руководящие сотрудники полиции Алексей Ушатый и его заместитель Артур Рузеев, а также следователь Следственного управления СК РФ по Тюменской области Рафик Аглиулин.
По данным источника «Нового дня», близкого к правоохранительным органам, торжество в грузинском ресторане «СаЛобио» устроил именно Аглиулин, который отмечал получение погон майора.

Видео записал на мобильный телефон некий Денис Девкин. По данным источника «Нового дня», ранее в 2007 – 2016 годах он неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе, за причинение легкого вреда здоровью, хулиганство и умышленное уничтожение или причинение вреда чужому имуществу.

На записи Ушатый, Рузеев и Аглиулин позируют на камеру, при этом Девкин произносит: «Жизнь ворам, АУЕ!». Присутствующие силовики ничем не выражают своего недовольства. Далее в ролике засняты кушающие за столами люди. Голос за кадром комментирует: «Так. Судья, прокурор, Следственный комитет».
Управление СКР по Тюменской области проводит служебную проверку в связи с публикацией видео. Пресс-служба ведомства подтвердила, что один из участников торжества является действующим сотрудником СКР.

Справка

Алексей Ушатый – начальник отдела по борьбе с организованной преступностью общеуголовной направленности управления уголовного розыска УМВД по Тюменской области. Артур Рузеев – его заместитель. В прошлом году Рузеев был отмечен благодарностью губернатора Тюменской области. Рафик Аглиулин – следователь, который вел дело 74-летней пенсионерки Нины Трапш, осужденной в 2018 году за угрозу убить следователя СК.



Среда, 12 февраля 2020 г. 532

Источник: Портал Информер

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