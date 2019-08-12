В Ульяновске банда подростков напала на бойцов Росгвардии (ВИДЕО)

В Ульяновске компания отморозков напала на бойцов Росгвардии, пытаясь отбить у правоохранителей задержанного приятеля.

В драке злоумышленники пытались завладеть оружием росгвардейцев, силовикам пришлось открыть предупредительный огонь.

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О подробностях происшествия, которое имело место вечером 9 августа, рассказали в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета (СК) РФ по Ульяновской области.

Около восьми часов вечера 9 августа во дворе одного из жилых домов микрорайона «Верхняя Терраса» сотрудники нацгвардии задержали молодого мужчину за совершение административного правонарушения. Отбить задержанного попытались более 10 его приятелей, некоторые из них нанесли работникам правоохранительных органов телесные повреждения, а также пытались завладеть табельным оружием.

Для пресечения преступной деятельности сотрудники Росгвардии были вынуждены произвести предупредительные огнестрельные выстрелы.

Подозреваемые в совершении преступления задержаны. В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

Следственными органами СК РФ по Ульяновской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 318 Уголовного кодекса РФ (применение насилия в отношении представителя власти).





Понедельник, 12 августа 2019 г. 148

Источник: Портал Информер