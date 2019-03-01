ОРВИ наступает: в учебных заведениях Крыма вводят карантин

В Крыму продолжается рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями, эпидпорог превышен на 42,7%. Об этом сообщили в пресс-службе межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю.

“В Республике Крым за минувшую неделю заболели респираторными инфекциями 10 тыс 811 человек, относительно к эпидемическому порогу заболеваемость выше на 42,7%. В Севастополе за неделю заболели 2228 человек, заболеваемость ниже эпидпорога на 21,3%. Рост заболеваемости отмечен во всех возрастных группах населения. Продолжается активная циркуляция вирусов гриппа А, преимущественно типа А (H3N2)”, — рассказали в ведомстве.

По рекомендациям территориальных органов Роспотребнадзора на полуострове приостанавливают образовательный процесс в отдельных школьных классах и группах в детсадах.

“За неделю в Республике Крым частично учебный процесс приостанавливался в 11 школах, где на карантин были закрыты 18 классов, а в 11 дошкольных учреждениях закрывались 25 групп. В Севастополе в 23 школах города было закрыто 54 класса, в семи дошкольных учреждениях — 14 групп”, — отметили в пресс-службе.

В связи с превышением эпидемического порога по ОРВИ в Крыму проводится ежедневный мониторинг уровня заболеваемости.



crimea.ria.ru