В учебных заведениях Севастополя проверят режим безопасности

Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев поручил ответственным структурам провести проверку обеспечения безопасности в учебных учреждениях города. Об этом он заявил 14 ноября на заседании правительства.

«Ещё раз все учебные заведения – школы, техникумы, которые подведомственны правительству – проверить. Тревожные кнопки у всех должны работать. Если у кого-то что-то не работает, не оплачены контракты с ведомственной охраной и так далее – всё привести в соответствие, деньги выделить», – сказал он.

Вице-губернатора Ольга Тимофеева должна будет представить главе города доклад на эту тему до конца следующей недели.

Напомним, что 14 ноября в Благовещенском колледже строительства и жилищно-коммунального хозяйства 19-летний студент устроил стрельбу. Погиб один человек, ещё трое пострадали.







Четверг, 14 ноября 2019 г. 147

Источник: Портал Информер