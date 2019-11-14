В учебных заведениях Севастополя проверят режим безопасности

14 ноября 2019     21
В учебных заведениях Севастополя проверят режим безопасности

Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев поручил ответственным структурам провести проверку обеспечения безопасности в учебных учреждениях города. Об этом он заявил 14 ноября на заседании правительства.

«Ещё раз все учебные заведения – школы, техникумы, которые подведомственны правительству – проверить. Тревожные кнопки у всех должны работать. Если у кого-то что-то не работает, не оплачены контракты с ведомственной охраной и так далее – всё привести в соответствие, деньги выделить», – сказал он.

Вице-губернатора Ольга Тимофеева должна будет представить главе города доклад на эту тему до конца следующей недели.

Напомним, что 14 ноября в Благовещенском колледже строительства и жилищно-коммунального хозяйства 19-летний студент устроил стрельбу. Погиб один человек, ещё трое пострадали. 

 



Четверг, 14 ноября 2019 г. 147

Источник: Портал Информер

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