В Феодосии будет создана особо охраняемая природная территория

Суд обязал администрацию Феодосии создать особо охраняемую природную территорию (ООПТ) местного значения, для охраны растений занесенных в красную книгу. Как сообщила пресс-служба прокуратуры Крыма, требующие сохранения растения находятся на прибрежной полосе Феодосийского залива и соленых озер Аджиголь и Кучук-Аджиголь.

«Прокурор Феодосии обратился в суд с заявлением о признании незаконным бездействия администрации города, возложении обязанности принять меры, направленные на охрану объектов растительного мира, в том числе путем создания особо охраняемой территории местного значения. Решением Феодосийского городского суда заявленные исковые требования удовлетворены, установлен шестимесячный срок для устранения нарушений. Решение суда в законную силу не вступило», – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что прокуроры в ходе проверки установили, что на береговой линии Феодосийского залива Черного моря и на прибрежных участках соленых озер Аджиголь и Кучук-Аджиголь произрастают охраняемые растения. Они занесены в Красную книгу Российской Федерации, Красную книгу Республики Крым, Красную книгу Черного моря и в Европейский красный список.

Также прокуроры установили, что администрация города не предпринимала мер по созданию ООПТ, не смотря на многочисленные обращения граждан. Отсутствие особого режима использования указанных территорий, повлекло факты уничтожения растений.





Суббота, 5 октября 2019 г. 297

Источник: Портал Информер