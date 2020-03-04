В Феодосии дамы и девицы показали свои таланты

Лазурь небес и ослепительное весеннее солнце – таким был первый день весны в Феодосии. Наступление весны, проводы Масленицы, Прощеное воскресенье. Столь необычное сочетание гармонично слилось с еще одним праздничным событием – открытием традиционной весенней художественной выставки «Девичник».

В этом году проводится она уже в шестой раз и представляет талантливых представительниц прекрасного пола. Среди участниц те, кто выставляют свои работы, начиная с самого первого «Девичника» и те, кто впервые решил заявить о себе. Более 70 художественных работ семнадцати авторов. И это только живописные работы: пейзажи, натюрморты, портреты, графика. А еще множество разнообразных предметов декоративно-прикладного искусства, авторские платья. Разнообразна география участниц – Феодосия, Коктебель, Москва, Санкт-Петербург. И всех их объединяет любовь к удивительному месту на планете Земля – любовь к Крыму.

Традиционное место проведения – выставочные залы феодосийского Музея Александра Грина. В день открытия двери широко распахнуты для гостей выставки, посещение бесплатное. В двух выставочных залах оживленно и многолюдно. По весеннему яркие краски создают особенное, праздничное настроение.

Основатель и вдохновитель выставки – Ира Николина. Ее сочные, насыщенные цветом, несколько сказочные работы, очень добрые, искренние, как и сама автор. Большую роль в подготовке выставки, а дело это не легкое, сыграли сотрудники Музея Александра Грина, особенно Светлана Колотупова, неизменный автор сценария открытия выставки и его ведущая, и Борис Николин, на которого возложена вся мужская работа по оформлению экспозиции, озвучиванию и фотофиксации происходящего. Но, конечно же, выставка не состоялась бы без ее талантливых участниц.

Наталья Туркия – член Международной ассоциации художников ЮНЕСКО, неизменная участница всех «Девичников», сама организатор коктебельской выставки «Подзаборников», обращаясь к собравшимся, тепло поблагодарила администрацию Музея Александра Грина, всегда любезно принимающую творческую богему, поблагодарила всех, кто пришел на открытие – ведь талантов не бывает без поклонников. Для художника отзывы зрителей – это не только благодарность за подаренные эмоции, но и стимул дальнейшего совершенствования, поиска новых форм и содержания.

Своим видением особенности этой женской выставки поделилась директор Феодосийской Картинной галереи Ивана Константиновича Айвазовского Татьяна Гайдук. Она подчеркнула, что главным в творчестве художниц является эмоциональная составляющая, настроение их работ, утонченность восприятия окружающего мира.

Научный сотрудник Музея Грина Светлана Колотупова представила гостям участниц выставки, подобрав для каждой особенные, добрые слова.

Ирина Илышева – мастер пейзажей Юго-Восточного Крыма из Коктебеля, ранее принимала участие как дизайнер в художественном оформлении московского ресторана «Прага». Каждый год выставляет на «Девичнике», как и большинство участниц, свои новые работы – яркие, узнаваемые, динамичные, выполненные смелыми мазками. Совершенно иные по форме и содержанию работы члена Международного художественного фонда и Международной ассоциации художников Елены Фокиной, но столь же самобытные, в едином ключе, единой гамме, и, в то же время, совершенно разные, не похожие одна на другую.

Впервые заявила о себе на «Девичнике» как автор изделий мелкой пластики из фарфора Лиана Туркья. Впервые участвует гостья из Москвы Катя Шумова с графическими работами и куклами. А вот Мария Гейн из Красноярска, с графическими работами – иллюстрациями к рассказам Михаила Зощенко, уже в третий раз участвует в формате этой выставки. На прошлогоднем «Девичнике» Людмила Елисеева порадовала ценителей прекрасного своими акварелями, изделиями декоративно-прикладного искусства, а в этом году представила свои удивительные «Окна».

Привлекают взгляд не только пейзажи, но и авторские платья Алины Тереновой, сочные, аппетитные натюрморты участницы из Санкт-Петербурга Марии Гаркавенко. Своеобразны объемные, праздничные натюрморты Елены Плаксиной, ее морские зарисовки, будто живые букеты Алены Сухоборовой-Казариной – ярких представителей феодосийской школы. Неизменно внимание зрителей привлекают пейзажи и натюрморты молодого автора — Галины Плеховой. Валентина Парасочка – талантливый живописец, график, в этом году представляет и свои декоративные работы. Во многих работах отражена тема весны, возрождения жизни, будь то первый птенец в гнезде Валентины Парасочки, или охапка цветов – нежных орхидей, фиалок Любови Ушаковой.

Неторопливо переходя от картины к картине, разглядывая декоративные изделия в витринах, гости выставки будто старались впитать в себя это радостное разноцветье, эмоции авторов, подольше задержать в себе ощущение праздника – праздника весны и жизни.

ВИДЕО: Открытие выставки ДЕВИЧНИК 2020

https://www.youtube.com/watch?v=RR5pR9L-FtU&feature=youtu.be

ВИДЕО: Девичник 2020. Прогулка по выставочным залам

https://www.youtube.com/watch?v=gER7Yz1Maqs&feature=youtu.be

Теги: Феодосия, выставка, «Девичник», Ира Николина, Светлана Колотупова, Музей Александра Грина, открытие, Наталья Туркия, Ирина Илышева, Елена Фокина, Алина Теренова, Елена Плаксина

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Сергей Ищенко

Источник: Крымские новости