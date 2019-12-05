В Феодосии прошла пресс-конференция с Главой администрации Сергеем Бовтуненко

Пресс-конференция состоялась 3 декабря в зале заседаний администрации. Вопросов накопилось много, и часового отрезка времени было явно не достаточно. Тем более, что это первая пресс-конференция с января 2019 года, на которой могли побывать представители всех заинтересованных СМИ, за что хотелось бы поблагодарить ее организаторов. Очень важны такие встречи, когда на самые разные вопросы можно получить информацию из первых рук. Хотелось бы, чтобы такие встречи проходили регулярно. Открытость органов власти – один из приоритетов внутренней политики государства. Правдивое информирование граждан позволяет избегать слухов и домыслов.

Справка. Сергей Бовтуненко имеет большой опыт административной работы. С 2005 года он – секретарь Насыпновского сельсовета, в 2006-2014 годах – Голова Насыпновского сельсовета, затем Глава Насыпновской сельской администрации. С января 2019 года – Глава феодосийской администрации. В ноябре 2019 года повторно утвержден на этот пост.

За время пресс-конференции было задано порядка пятнадцати вопросов. Сергей Николаевич отвечал четко и по существу. В частности, журналистов интересовали такие проблемы, как установка стелы «Город воинской славы», разрушение лица города – исторических зданий на проспекте Ивана Константиновича Айвазовского, замороженное строительство школы на Челноковском массиве, судьба заброшенных зданий и участка на месте сгоревшей в 90-х табачной фабрики, уход и полив городских зеленых насаждений.

Озвучены вопросы горожан о судьбе ржавых катеров в порту и возобновлении прибрежного судоходства, о возобновлении поставки грузов в порт по железной дороге, что позволит уменьшить транспортную нагрузку трафика в порт по городским улицам, о недостатках в работе городского пассажирского транспорта и негативном отношении к новым автобусным остановкам.

Наиболее острые вопросы были заданы по неожиданно возникшему строению на месте подземного туалета в Комсомольском парке, где, как пояснил Сергей Бовтуненко, кроме торгового павильона, планируется благоустройство на 800 квадратных метрах и установка детской площадки. Озвучена проблема гибели сосновых посадок на хребте Тепе-Оба над Феодосией. Было сказано, что этим занимается лесничество. Естественно, был задан вопрос касательно последних событий – застройки охранной зоны армянской церкви святого Георгия.

Кроме проблемных вопросов по территории города, журналисты интересовались и происходящим в границах муниципалитета. В частности — строительством индустриального парка возле села Насыпное, судьбой полигона ТБО, строительством торгово-развлекательного центра у Керченского шоссе.

Свою пресс-конференцию Сергей Бовтуненко завершил наставлением журналистов видеть положительные факты в работе властей. Журналистами было высказано пожелание встречаться чаще – хотя бы раз в 1-2 месяца.

ВИДЕО: Первая пресс-конференция Главы феодосийской администрации Сергея Бовтуненко

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Теги: Феодосия, администрация, Сергей Бовтуненко, пресс-конференция, 3 декабря 2019

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Олег Широков

Источник: Крымские новости